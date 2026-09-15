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В Европе проснулся самый активный вулкан: 4-километровое облако пепла приостановило авиарейсы
Этна вновь напомнила о себе мощными выбросами пепла. Облако над Сицилией поднялось на несколько километров.
В Италии активизировался вулкан Этна, из-за чего возникли проблемы с авиасообщением с Сицилией. Из-за выбросов вулканического пепла часть рейсов была приостановлена.
Об этом сообщило издание Planeta.
Над вулканом образовался столб пепла, поднимающийся примерно на четыре километра. Его источником стали интенсивные выбросы из кратеров в верхней части Этны.
Вулканический пепел может создавать препятствия для авиасообщения, поэтому активность Этны уже повлияла на поездки на Сицилию. Часть рейсов была приостановлена, а местный аэропорт опубликовал экстренное сообщение. Из-за этого некоторые пассажиры могут не успеть прибыть на остров в запланированное время.
За активностью Этни наблюдает обсерватория Института геофизики и вулканологии.
Напомним, более месяца назад, 10 августа, активность вулкана Этна уже сказывалась на авиасообщении с Сицилией. Из-за облака вулканического пепла тогда временно приостановили рейсы, прибывавшие в аэропорт Катании на востоке острова.