В Европе проснулся самый активный вулкан: 4-километровое облако пепла приостановило авиарейсы

Вулкан Этна активизировался — что происходит с рейсами на Сицилию / © AP

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В Италии активизировался вулкан Этна, из-за чего возникли проблемы с авиасообщением с Сицилией. Из-за выбросов вулканического пепла часть рейсов была приостановлена.

Об этом сообщило издание Planeta.

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Над вулканом образовался столб пепла, поднимающийся примерно на четыре километра. Его источником стали интенсивные выбросы из кратеров в верхней части Этны.

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Вулканический пепел может создавать препятствия для авиасообщения, поэтому активность Этны уже повлияла на поездки на Сицилию. Часть рейсов была приостановлена, а местный аэропорт опубликовал экстренное сообщение. Из-за этого некоторые пассажиры могут не успеть прибыть на остров в запланированное время.

За активностью Этни наблюдает обсерватория Института геофизики и вулканологии.

Напомним, более месяца назад, 10 августа, активность вулкана Этна уже сказывалась на авиасообщении с Сицилией. Из-за облака вулканического пепла тогда временно приостановили рейсы, прибывавшие в аэропорт Катании на востоке острова.

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