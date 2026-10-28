Йонас Гар Стере, Владимир Путин, Александер Стубб / © ТСН

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Контакт премьера Норвегии Йонаса Гар Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным вызвал раскол в Евросоюзе. Другие лидеры ЕС раскритиковали этот шаг за «самодеятельность», играющую на руку Кремлю накануне переговоров о мире в Украине при посредничестве США.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Стере и Стубб 27 октября провели переговоры с Путиным, пытаясь содействовать поиску путей для завершения войны в Украине. После разговора лидеры двух северных стран назвали его «откровенным и предметным». Переговоры прошли накануне мирных консультаций с участием США, запланированных на ноябрь.

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По итогам встречи Стере и Стубб заявили, что стремились «непосредственно передать сообщение о предстоящих переговорах, чтобы помочь положить конец войне».

В то же время стало ясно, что переговоры не принесли заметного прогресса. Другие европейские лидеры упрекнули Стере и Стубба в том, что они «действуют самостоятельно», не согласовав общую позицию Европы.

В Москве также уменьшили значение переговоров, заявив, что их целью якобы было лишь получить роль в переговорном процессе.

Ранее Путин не демонстрировал готовность вести переговоры напрямую с европейскими союзниками Украины. Вместо этого он предпочитал контакты со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

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Параллельно обсуждается вероятность трехсторонней встречи с участием США, России и Китая, посвященной будущему Украины. В случае проведения такого саммита Киев, как и Брюссель, фактически остался бы вне переговорного процесса.

Разговор Стере и Стубба с Путиным усилили разногласия среди стран Европы

До разговора Стере и Стубба с Путиным существовала осторожная надежда, что российский диктатор наконец-то продемонстрирует готовность серьезно приобщиться к мирным переговорам или хотя бы несколько смягчит свою позицию. В то же время, похоже, переговоры финского и норвежского лидеров с президентом РФ лишь усугубили разногласия среди европейских стран, поддерживающих Украину. Такая ситуация, вероятно, может быть выгодна Путину.

Инициатива Финляндии и Норвегии была призвана обеспечить Европе собственную роль в мирном процессе, который вызывает все большее беспокойство среди европейских союзников Украины. Они опасаются, что из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа переговоры могут все больше учитывать интересы России.

В преддверии нового раунда переговоров, который планируют провести в ноябре в Абу-Даби, Трамп пошел на отмену санкций по экспорту российского горючего, а также пообещал приобрести тысячи баррелей дизельного горючего.

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В Европе и среди представителей украинских властей, в частности президента Владимира Зеленского, опасаются, что Трамп мог договариваться с Путиным о дополнительных уступках. Речь идет, в частности, о возможных решениях, касающихся интересов европейских стран, в обмен на прекращение войны.

В то же время, сама попытка Стере и Стубба присоединиться к переговорному процессу вызвала неоднозначную реакцию. Это стало первым случаем после разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с Путиным в июле прошлого года, когда европейский союзник Украины напрямую позвонил российскому диктатору.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что «очень скептически относится к этой норвежско-финской инициативе», добавив: «Я считаю, что Европа должна держаться вместе, а не действовать самостоятельно».

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что о переговорах не знали ни он, ни другие европейские лидеры.

Отсутствие общей позиции у Европы может сыграть на руку Путину

Спор возник в момент, когда правительства стран ЕС пытаются договориться об общем формате представительства Европы на возможных переговорах с Москвой.

Европейский чиновник-участник этого процесса сказал, что без согласованной договоренности существует риск, что отдельные лидеры начнут контактировать с Путиным «слева, справа и в центре», не имея единой позиции Европы.

По словам другого источника, отсутствие общей позиции может позволить России использовать разногласия между европейскими странами, чтобы представить их перед Трампом как стороны, якобы препятствующие достижению мира. Для Кремля такой сценарий был бы выгоден, особенно ввиду отсутствия оснований считать, что Путин действительно готов завершить войну.

В то же время в Кремле ранее отмечали, что для успешного достижения любого соглашения о прекращении огня необходимо участие европейских стран.

Что в Кремле заявили после разговора Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

После переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой этого разговора. По его словам, встреча не принесла никаких новых результатов по войне в Украине. В то же время, министр спрогнозировал дальнейшее усиление информационного противостояния вокруг войны.

Лавров также заявил, что европейские лидеры якобы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы получить возможность участвовать в переговорах.

В Кремле после разговора также не продемонстрировали готовность Москвы идти на компромиссы. Официальное сообщение по итогам переговоров практически не содержало сигналов об изменении российской позиции.

Согласно сообщению Кремля, Путин «напомнил [Стуббу и Стере] о первоначальных причинах конфликта». Этот тезис фактически отсылает к российским заявлениям, что расширение НАТО на восток и ориентация Украины на Запад якобы стали причинами полномасштабного вторжения.

Кроме того, российский диктатор «подчеркнул, что справедливое долгосрочное мирное урегулирование возможно только при полном и безоговорочном учете законных интересов России». В то же время в Кремле обвинили «конфронтационную политику стран ЕС и НАТО» в том, что она якобы способствует затягиванию войны.

Риторика Москвы согласовывается с оценками европейских чиновников. Они считают, что Россия может попытаться использовать следующий раунд мирных переговоров по Украине для ослабления позиций НАТО.

Переговоры Путина со Стере и Стуббом — подробности

Напомним, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с Путиным, чтобы передать ему позицию Украины перед предстоящей встречей в Абу-Даби и подчеркнуть приостановку атак на энергетику. Это первый прямой контакт российского диктатора с поддерживающими Киев европейскими лидерами с июля 2025 года.

После разговора в Кремле заявили, что мир возможен только на условиях России и с учетом ее интересов, обвинив в затягивании войны Запад. По данным Reuters, Путин отказался от каких-либо компромиссов по захвату всего Донбасса.

Европейские лидеры связались с Зеленским для обсуждения деталей.

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