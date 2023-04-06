В Европе распространяется новый вид комаров, которые переносят очень серьезные заболевания — предупреждение ВОЗ

Против ни одного из трех опасных вирусных заболеваний, передаваемых комарами, не существует вакцины.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что комары вида Aedes, переносчики таких вирусных заболеваний как лихорадка Денге, лихорадка Зика и чикунгунья, все чаще встречаются в южной Европе.

Об этом сообщает AFR.

Смена климата и повышение температуры в этих регионах позволили насекомым легче размножаться, заявил представитель ВОЗ в области тропических болезней доктор Раман Велайудхан.

ВОЗ предупреждает, что увеличение количества случаев лихорадки Денге и чикунгунья, наблюдавшееся в последние месяцы прошлого года и в первые месяцы текущего года в некоторых странах Южной Америки, может быть предупреждением для южноевропейских стран, таких как Испания, Франция, Италия, Греция или Хорватия.

Высокие температуры, зафиксированные в европейских странах в весенне-летние месяцы, способствуют размножению комаров на континенте.

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Эксперты ВОЗ напоминают, что в отличие от комаров-переносчиков малярии, опасных ночью, комары рода Aedes кусают людей днем. Кроме того, поскольку эти комары могут атаковать несколько человек в один день, это способствует возникновению вспышек инфекции в районах с высокой плотностью населения.

На сегодняшний день не существует вакцины против ни одной из трех упомянутых вирусных болезней, передающихся комарами. Тем не менее, эксперты ВОЗ считают, что такие вакцины можно получить, если активизировать исследования.

Напомним, загадочная инфекционная болезнь, вызывающая головную боль и лихорадку, убила по меньшей мере пять человек в Танзании на востоке Африки.

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