В Европе сорвали самый крупный за всю историю джекпот в лотерею

В Европе сорвали самый крупный за всю историю джекпот в лотерею

Счастливчик купил лотерейный билет во Франции.

Во Франции кто-то выиграл 220 миллионов евро в лотерее "Евромиллионы". Это самая большая сумма, которую когда-либо выигрывали в Европе.

Об этом 16 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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В счастливца теперь есть 60 дней, чтобы забрать свой выигрыш.

Предыдущий рекордный джекпот — 210 миллионов евро — в начале года достался гражданину Швейцарии.

Рекордный за всю историю Украины джекпот в лотерею был сорван 7 марта 2021 года. Выигрыш счастливчика — 33 млн 32 тыс. грн. На руки он получил на пятую часть меньше — вычислили налоги.

Новости мира: гражданин Франции выиграл 220 миллионов евро в лотерее Евромиллионы

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