В Европе свирепствует шторм Клаудия: три человека погибли, десятки пострадали

Последствия шторма Клаудия в Португалии / © Associated Press

Мощный шторм Клаудия вызвал экстремальные погодные условия в Португалии, в части Испании, Ирландии и Великобритании. В результате непогоды погибли три человека, десятки получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В затопленном доме в городе Фернау-Ферру, недалеко от португальской столицы Лиссабона, спасатели нашли тела пожилой пары. Погибшие, вероятно, спали и не смогли убежать, поскольку ночью поднялась вода.

В субботу торнадо обрушился на город Албуфейру на юге Португалии, сообщили службы экстренной помощи. Здесь стихия повредила и уничтожила фургоны на кемпинге, где погибла 85-летняя британка.

Двадцать восемь человек получили ранения в соседнем отеле, двое из них находятся в больнице с тяжелыми травмами.

В Великобритании сильное наводнение накрыло город Монмут и прилегающие районы на юго-востоке Уэльса. Вода затопила центр города и жилые районы после того, как соседняя река вышла из берегов в течение ночи.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса заявила, что проводит спасательные операции и при необходимости эвакуацию людей.

Служба природных ресурсов Уэльса выдала 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых являются серьезными. В Англии, согласно последнему обновлению Агентства по охране окружающей среды, было 49 активных предупреждений о наводнениях.

Напомним, в прошлом месяце в странах Юго-Восточной Европы объявили красный уровень опасности из-за ливней, гроз и сильного ветра.