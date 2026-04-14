В Европе целый город могут стереть с лица земли: что известно

В Нидерландах городок Мурдейк с населением более 1100 жителей может исчезнуть с карты мира в течение следующего десятилетия. Правительство страны планирует снести дома и фермы для освобождения места для гигантской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает BBC.

Жертва ради экологии

Причиной возможного уничтожения населенного пункта стал амбициозный план Нидерландов по переходу на возобновляемые источники энергии. Правительству необходимы огромные площади (около 450 гектаров) для строительства высоковольтных трансформаторных станций и заводов по производству водорода. Эти объекты должны соединить новые оффшорные ветровые парки Северного моря с национальной сетью.

Из-за острого дефицита свободной земли Мурдейк, расположенный вблизи крупных портов и существующих линий электропередач, стал для планировщиков «идеальной локацией».

Трагедия местных жителей

Жители Мурдейка находятся в состоянии отчаяния. На улицах появляются таблички о продаже домов, которые никто не хочет покупать, а флаги на домах приспущены в знак траура за селом, которое технически еще существует.

«Нас ведут на убой. Вы ложитесь с этой мыслью и просыпаетесь с ней», — говорит местный рыбак Яко Коман, чья семья занимается промыслом в этой акватории с 1918 года.

Жителей беспокоит не только потеря недвижимости, но и судьба местного кладбища. Люди не знают, что будет с могилами предков, если территорию полностью застроят промышленными объектами.

Политическое давление

Профессор Лейденского университета Гертен Боогаард отмечает, что ситуация в Мурдейке является тестом для всей системы управления Нидерландов.

Правительство трактует проект как «жизненно важный национальный интерес».

У центральных властей есть юридические инструменты, чтобы навязать решение местным громадам.

Местный совет фактически согласился «пожертвовать» одним селом, чтобы спасти четыре соседних населенных пункта от аналогичной судьбы.

Что дальше?

Окончательное решение правительство Нидерландов должно объявить до конца 2026 года. Если план утвердят, Мурдейк станет первым в Европе населенным пунктом, полностью ликвидированным не из-за стихийного бедствия или войны, а ради климатических целей.

Нидерланды — одна из самых густонаселенных стран мира. Конфликт в Мурдейке отражает глобальную дилемму: как балансировать между потребностью в экологически чистой энергии и правом людей на сохранение их домов и громад.