В Европе задержали сына российского губернатора: он воровал технологии, которые были в воевавшем против Украины оружии

В Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края РФ Артем Усс. Также задержали еще 4 россиян, причастных к отмыванию денег, контрабанде нефти и похищению военных технологий США.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Подозреваемые передавали РФ американские военные технологии, которые были в российском оружии, захваченном в Украине

В общей сложности 5 россиянам инкриминируют преступления против США. Это – Юрий Орехов, Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как "Лана Нойман", Тимофей Телегин и Сергей Туляков. Россиян подозревают в международных преступлениях Также США объявили подозрение двум гражданам Венесуэлы.

17 октября 2022 года Орехова арестовали в Германии, а Усса – в Италии, их экстрадируют в США.

" Подсудные были преступными посредниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и санкционной нефти из Венесуэлы с помощью множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их деятельность подорвала безопасность, экономическую стабильность и верховенство права во всем мире", - говорится в сообщении.

Помощник главы Федерального бюро расследований Майкл Дрисколл сообщил, что сеть, в которую входили россияне и венесуэльцы, планировала приобрести сложную технологию для прямой поддержки военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Как работала схема

Ореков был совладельцем, главным исполнительным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Германии. Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс – сын губернатора Красноярского края России.

Кузургашева работала генеральным директором одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под руководством Орехова. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получали и покупали военные технологии и технологии двойного назначения у американских производителей, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, "умных боеприпасах", радарах, спутниках и других военных средствах.

Эти товары были отправлены российским конечным потребителям, в частности подконтрольным Телегину и Тулякову подсанкционным компаниям, обслуживавшим оборонный сектор России. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были найдены в российском оружии, захваченном на поле боя в Украине.

По данным следствия, в 2019 году Орехов ездил в Соединенные Штаты, чтобы получить запчасти для истребителей российского производства "Сухой" и американского истребителя-невидимки F-22 Raptor.

Россияне организовали незаконную деятельность, проводя транзакции в долларах и доставляя деньги курьерам. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит 30 лет лишения свободы.

Западные технологии в российском оружии

Во время полномасштабного наступления на Украину в российском оружии, которое захватили на территории Украины, обнаружили многие составляющие, которые имели западное происхождение. Многие России было запрещено продавать после аннексии Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что России с 2019 года была введена программа с конкретными целями, чтобы сократить ее зависимость от западных поставок до 2025 года — от радаров до передовых подводных лодок до систем противоракетной обороны. Но внутренняя проверка плана за 10 месяцев до вторжения Путина в Украину обнаружила, что она не выполнен почти по всем показателям.

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