В Европе задержаны исламисты, которые могли готовить теракты на Рождество

Полиция арестовала нескольких человек, подозреваемых в подготовке к терактам.

В Австрии и Германии полиция арестовала нескольких людей по подозрению в подготовке терактов в церквях в Кельне, Вене и Мадриде во время рождественских богослужений, за которыми, вероятно, стоит исламистская группировка.

Об этом пишут немецкие издания DPA и Bild.

По данным СМИ, группировка, которая планировала теракты, может быть связана с террористической организацией "Исламское государство Хорасан", которая возникла в 2014 году и близка к "Талибану".

В Германии и Австрии публично не комментировали ситуацию, но полиция Вены в субботу предупредила о "повышенном риске" во время рождественских праздников из-за повышения уровня террористической опасности.

"В связи с тем, что террористы по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия в этом контексте – особенно 24 декабря – органы безопасности ужесточили соответствующие защитные меры в общественных местах Вены и федеральных земель", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря спецслужбы Германии предупредили о риске терактов в стране.

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