В Европе зафиксирован 60-градусный "ад" — и это еще не максимум: спутниковое фото

Волна жары, распространяющаяся по Южной Европе и северо-западной Африке, принесет рекордные температуры в ближайшие дни.

Космическая программа исследования окружающей среды и безопасности Copernicus, поддерживаемая и управляемая Европейской Комиссией, зафиксировала температуру поверхности земли в испанском регионе Эстремадура 60 градусов Цельсия.

Соответствующее спутниковое фото было опубликовано в Twitter Еврокомиссии.

Метеорологи прогнозируют, что волна жары под названием "Цербер" принесет экстремальные температуры в течение следующих нескольких дней.

Спутник программы Copernicus зафиксировал температуру земли в испанском регионе Эстремадура 60 градусов Цельсия / Фото: Twitter / Еврокомиссия

Испания уже несколько дней задыхается от температуры до 45 градусов тепла днем, а ночью – не менее 25 градусов.

Метеорологическая служба предупредила, что пятница, 14 июля, будет самым жарким днем.

Ожидается, что в некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 градусов Цельсия. В Италии температура может достигать 48,8 градуса Цельсия. Красный код объявлен для 10 городов, включая Рим, Болонью и Флоренцию.

Итальянские метеорологи предупреждают, что после волны Цербера последует еще одна, которую они назвали Хароном (в мифологии так называли гребца Аида) и которая приведет к "понижению" температуры до 43 градусов в Риме и 47 градусов на Сардинии.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что метеорологическое явление Эль-Ниньо повлечет за собой повышение температур на планете до новых тепловых рекордов.

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