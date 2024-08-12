В Европе зафиксированы случаи смертоносной лихорадки Оропуш: что известно

В Европе зафиксированы первые случаи лихорадки Оропуш, недавно ставшей причиной двух смертей в Бразилии.

Об этом сообщает Mirror.

Два вернувшихся с Кубы были госпитализированы в Италии с симптомами лихорадки. 26-летняя женщина заболела лихорадкой и диареей по возвращении в Верону 26 мая. 45-летний мужчина начал испытывать симптомы после поездок в Гавану и Сантьяго-де-Куба и обратился за медицинской помощью в Форы на севере Италии 7 июня.

Профессор иммунологии Дэнни Альтман из Имперского колледжа Лондона предупреждает, что болезнь может оказаться неконтролируемой, особенно с учетом возможного влияния глобального потепления. В тяжелых случаях лихорадка Оропуша может вызвать неврологические проблемы, такие как менингит.

Доктор Кончетта Кастильетти, специалист по вирусологии, отмечает, что арбовирусы, к которым относится лихорадка Оропуш, представляют серьезную угрозу для общественного здоровья.

Лихорадка Оропуш – это инфекция, вызванная вирусом Orthobunyavirus oropoucheense, который передается комарем Culicoides paraenses (маруим) в регионе Амазонки. В лесных районах вирус могут распространять и другие насекомые, а в городах комар Culex quinquefasciatus.

В середине июля Тедрос Аданом Гебреес, глава ВОЗ, предупредил, что новая пандемия может начаться в любой момент. Он привел в пример вспышку птичьего гриппа H5N1.

Напомним, в Европе растет заболеваемость лихорадкой денге, которую передают комары. Инвазивный вид комаров был обнаружен в 13 странах, включая Францию, Румынию, Венгрию и аннексированный Россией Крым.

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