В Европе закрывали очередной аэропорт: теперь неизвестные дроны заметили в Мюнхене
В мюнхенском аэропорту отменили 17 рейсов, а 15 – перенаправили в другие города.
Вечером, 2 октября, в районе аэропорта Мюнхена были замечены неизвестные дроны . Аэродром прекращал работу на семь часов. Оно снова открылось пять часов по местному времени, когда прибытие и вылет рейсов считались безопасными.
Об этом сообщили Der Spieigel и CNN.
"Федеральная полиция сообщила ночью, что несколько человек заявили о дроне вблизи аэродрома. Впоследствии поступали и сообщения о появлении беспилотников непосредственно над территорией аэропорта. Сначала оставалось непонятным, говорилось ли об одном аппарате, или о нескольких", - пишет немецкое издание.
Из-за инцидента закрыты были взлетно-посадочные полосы. Всего пришлось отменить 17 рейсов, в том числе три дальнемагистральных рейса в Азию.
Кроме того, 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в немецкие города Штутгарт, Нюрнберг и Франкфурт, а также в Вену в Австрии. Веб-сайт отслеживания полетов Flightradar показал, что около 23:00 несколько самолетов кружили над аэропортом, прежде чем отправиться в другие пункты назначения.
События в аэропорту затронули три тысячи пассажиров.
Сотрудники земельной и федеральной полиции патрулировали территорию в поиске беспилотных летательных аппаратов и возможных подозреваемых.
Напомним, гендиректор Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал ЕС и призвал защитить европейские аэропорты от неизвестных дронов. По его словам, беспилотники, нарушающие работу авиации в Европе, нужно сбивать. Отмена и приостановка рейсов "разрушительна", заявляет руководитель Ryanair.