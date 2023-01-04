В Европе закрываются горнолыжные курорты: что произошло

Аномально высокие температуры воздуха и отсутствие снега в Европе привели к тому, что закрылись некоторые низкоуровневые горнолыжные курорты. В частности, в Германии, Франции, Швейцарии, Польше и Чехии.

Издание Sky News сообщает, что для ряда городов этих стран зимний туризм – это основной источник дохода.

К слову, 1 января в Варшаве было зафиксировано +18,9°C, в Ольсбахе на юго-западе Германии 19,4°C тепла, в Бильбао на севере Испании было +25,1°C, в Праге в новогоднюю ночь температура достигла + Ночью 17,7°C. В конце года во Франции и Швейцарии зафиксировала рекордную среднюю дневную температуру более +18,1°C.

Из-за отсутствия снега, дождя и высоких температур страдают Северные Альпы и Французские Пиренеи. Отмечается, что некоторые курорты открылись только в течение последнего месяца. Впрочем, закрылись – пока ситуация не улучшится. Есть курорты, где открытыми для катания оставили только часть горнолыжных трасс.

К слову, курорты Южных Альп на склонах более 2200 метров все еще располагают необходимым количеством снега для зимних видов спорта. Однако этим не могут похвастаться те, что расположены на более низких высотах.

Профессор климатологии Брюссельского университета Вим Тьери дает нелестный прогноз по предстоящему горнолыжному отдыху в Европе: "К концу века просто закончится катание на лыжах в Альпах, как мы его знаем. В будущем эти проблемы усугубятся, потому что снег будет продолжать таять, пока климат теплеет" .

Напомним, в конце декабря 2022 года Соединенные Штаты Америки охватил один из самых сильных за последние годы шторм, принесший сильные снегопады и мороз. Тысячи домов засыпали снегом, а на дорогах автомобилисты не могут выбраться из сугробов. Самый большой удар пришелся на округ Эри, штат Нью-Йорк.

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