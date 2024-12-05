В европейской стране досрочно освобождают заключенных: в чем причина

Правительство Нидерландов ведет переговоры с Эстонией о возможной аренде пенитенциарных камер в этой стране.

В четверг, 5 декабря, правительство Нидерландов объявило, что со следующей недели начнет досрочное освобождение заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах

Об этом сообщает dpa со ссылкой на заявление Ингрид Коэнради, госсекретаря министерства юстиции.

В настоящее время цель сократить наказание на три дня, но это сокращение может быть увеличено до одной недели. Также не исключено, что некоторые наказания будут полностью упразднены.

"Я не могу этого исключать, ситуация настолько плоха", — сказала госсекретарь.

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Она объяснила, что все другие меры уже исчерпаны, даже камеры изоляторов в отделениях полиции заполнены.

По словам Ингрид Коэнради, ведутся переговоры с Эстонией о возможной аренде пенитенциарных камер в этой стране.

Причинами этого кризиса может быть нехватка пенитенциарного персонала и тот факт, что голландские суды выносят более длительные сроки. Многих задержанных уже освободили досрочно, а в некоторых случаях приговоры приостанавливались, пока не появится свободная камера.

Буквально несколько лет назад в Нидерландах был избыток свободных камер, из-за чего власти закрыли некоторые пенитенциарные учреждения.

Напомним, в Чехии приговорен к пожизненному заключению убийца Павел Нарожный выиграл суд против пенитенциарной службы. Узник обвинил службу в том, что в 2021 году она умышленно на период рождественских праздников подселила его в камеру с другим осужденным убийцей.

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