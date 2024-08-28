В европейской стране объявлено чрезвычайное положение из-за нехватки воды: действуют строгие запреты

В среду, 28 августа, правительство европейского государства Сан-Марино, расположенного на территории Италии, объявило чрезвычайное положение из-за нехватки воды. В карликовой стране будет действовать ряд строгих запретов.

Об этом сообщает издание Digi24.

Под угрозой штрафов во время действия чрезвычайного положения запрещается поливать газоны, огороды и сады.

Также запрещается мыть водой дворы, лестницы и частные подъезды. Бассейны также не смогут наполнить водой. Также запрещено мыть транспортные средства. Частным лицам, не соблюдающим эти запреты, грозит штраф в размере до 1000 евро.

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Причинами дефицита воды в Сан-Марино Государственный секретариат назвал отсутствие осадков в последние месяцы и высокие температуры, которые привели к увеличению спроса на питьевую воду среди населения.

Сан-Марино занимает пятое место в рейтинге самых маленьких стран мира. Это мини-государство имеет площадь всего 61 квадратный километр. В Сан-Марино проживает около 34 тысяч человек.

Напомним, по данным ВОЗ, количество пострадавших от жары "очень стремительно вырастет" в ближайшие годы из-за изменения климата. Ежегодно в Европе умирают более 175 тысяч человек из-за последствий чрезвычайной жары, и в ближайшие годы это количество будет еще больше расти.

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