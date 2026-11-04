В Европу надвигается арктический холод: где температура опустится до -13 и затронет ли Украину

Похолодание в Европе / © УНИАН

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В ближайшие дни в Польшу придет мощная волна похолодания из Северной Европы. Во многих регионах страны ночью и утром прогнозируются морозы, а местами температура воздуха может опуститься до -13 °C. Резкое понижение температуры, судя по опубликованной карте прогноза, к 9 ноября затронет также западные области Украины.

Об этом сообщает польское метеорологическое издание DobraPogoda24.

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По прогнозу синоптиков, причиной резкого похолодания станет перемещение антициклона из северо-западной Европы через центральную часть континента в направлении юго-востока. В то же время циклоническая система, которая будет двигаться по северо-востоку Европы, будет способствовать притоку холодного арктического воздуха.

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Одним из регионов, откуда будет распространяться волна холода, является Скандинавия. В частности, в Норвегии уже фиксировали температуру до -8 °C в Фоллдале и -7,9 °C в Гротле. По данным DobraPogoda24, на данный момент это одни из самых холодных мест Европы за пределами Альп.

Ожидается, что наиболее заметное похолодание будет ночью и утром, особенно при ясном небе. В период с 5 по 10 ноября морозы могут охватить значительную часть Польши.

В основном температура будет опускаться до -10…-1 °C в зависимости от региона и условий измерения. Однако в горных и предгорных районах, а также в низинах и котловинах, где будет скапливаться холодный воздух, возможно понижение температуры до -11…-13 °C. Местами показатели могут быть еще ниже, особенно у поверхности почвы.

Похолодание может затронуть западные области Украины

Опубликованная польским изданием карта прогноза температурной аномалии свидетельствует о том, что волна холода не ограничится территорией Польши. До 9 ноября существенное понижение температуры ожидается также в западных областях Украины.

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По оценкам метеорологов, в Центральной Европе, в частности в Польше, температура местами может быть на 4–11 °C ниже климатической нормы для этого периода.

В то же время интенсивность ночных морозов будет зависеть от облачности. Сплошной слой облаков может сдерживать охлаждение, тогда как длительные прояснения будут способствовать быстрому понижению температуры.

Когда морозы отступят

По прогнозу DobraPogoda24, масштабная волна ночных морозов в Польше может продлиться как минимум до 10 ноября.

В дальнейшем антициклоническую погоду, вероятно, сменит зональная циркуляция атмосферы. Перед прохождением циклона с осадками в регион поступит более тёплый воздух, поэтому временное повышение температуры возможно примерно 11 ноября, с отклонением на один день.

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Метеорологи отмечают, что дальнейшее развитие погодной ситуации будет уточняться в последующих прогнозах.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в четверг, 5 ноября, в Украине будет холодная и ветреная погода. Ночью температура опустится ниже нуля, а днём в некоторых регионах порывы ветра могут достигать штормовых значений.

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