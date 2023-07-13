В Европу пришла "церберская жара", которая бьет рекорды: прогнозы ученых неутешительны

Большинство людей по всему земному шару почувствовали на себе эту удушающую жару, которая обрушилась на планету за последние 7 дней.

В некоторых частях Испании, Франции, Греции, Хорватии и Турции температура превысит 40 °C. Все дело в так называемой волне тепла "Церебра", названной Итальянским метеорологическим обществом в честь трехглавого чудовища, изображенного в аду Данте, которое, как ожидается, принесет экстремальную жару в ближайшие несколько дней.

Об этом пишет BBC News.

Ожидается, что в Италии температура может достигать 48,8°С. В 10 городах уже объявлено красное предупреждение.

Итальянские СМИ сообщили о смерти от жары 40-летнего дорожного работника на севере Италии. Он наносил дорожную разметку, когда потерял сознание от жары. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

"Мы столкнулись с невыносимой жарой", – написал в Twitter итальянский политик Никола Фратоянни.

В прошлом году в Европе из-за жары погибли более 60 тысяч человек. Есть опасения, что эта жара может повлечь за собой гораздо больше смертей этим летом. Эксперты говорят, что периоды исключительно жаркой погоды становятся все более частыми, а изменение климата означает, что рекордные температуры теперь норма.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявил, что во всем мире июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Что говорят ученые

Исследования показывают, что содержание тепла в океане увеличивается более неуклонно, чем потепление приземного воздуха. По словам исследователей, этот показатель является важным доказательством того, что глобальное потепление действительно продолжается, пишет Science Alert.

Ученые считают, что повышение уровня моря происходит из-за расширения океана по мере его нагревания, а также таяния наземных льдов в Гренландии и Антарктиде. В результате в океане находится вода, а колебания происходят из-за того, что осадки по-разному распределяются между сушей и океаном. При этом во время Ла-Нинья больше осадков попадает на сушу.

В результате исследователи ожидают, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Однако опасность вызывает то, что температура поверхности океана, как правило, достигает своего пика с завершением Эль-Ниньо. В результате ученые ожидают, что в 2024 году мы сделаем шаг на еще одну ступеньку адской жары — человечество, скорее всего, столкнется с невиданными до сих пор волнами тепла.

Исследователи отмечают, что начало лета 2023 года оказалось исключительно жарким: первый месяц лета стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений, а первая половина июля казалась такой жаркой, что рекорды среднемировой температуры устанавливались один за другим.

Исследователи со всего мира считают, что установленные в июле рекорды, очевидно, не продлятся долго и скоро мы столкнемся с еще более жаркими днями и высокими температурами.

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