ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
252
Время на прочтение
2 мин

В Европу возвращается "лето": где температура достигнет +33° и и доберётся ли жара до Украины

Пока в Испании и Португалии прогнозируется жара до +33 градусов, в Украине сохранится прохладная погода с дождями, а на западе страны возможны заморозки.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Прогноз погоды

Прогноз погоды / © ТСН

В Южной Европе с 13 по 17 октября ожидают позднюю волну жары: в Испании и Португалии воздух может прогреться до +33 градусов. В Украине сохранится прохладная осенняя погода с дождями, а в западных областях ночью возможны заморозки.

Об этом сообщил польский метеоролог Роберт Зелинский.

Где в Европе будет жара до +33 градусов

Интенсивное потепление прогнозируют на Пиренейском полуострове. С 13 по 17 октября на юге и юго-востоке Португалии, а также в центральной, южной и юго-западной Испании температура в тени может достигать 30-33 градусов.

«На полном солнце, у земли или особенно в застроенных районах будет еще жарче», — отмечает Зелинский.

По расчетам синоптиков, в этих регионах температура может быть на 6–13 градусов выше климатической нормы для середины октября. Причиной станет антициклон, сформирующий так называемый купол тепла. В таких условиях воздух прогревается, облачность и осадки уменьшаются, поэтому жаркая погода может продержаться несколько дней.

Еще 12 октября самые высокие температуры фиксировались в Испании и ее средиземноморских районах: в Мурсии было +30,3 градуса, а в Хативе — +30,1 градуса.

Какая будет погода в Украине до 17 октября

В Украине возвращение летнего тепла не прогнозируется. По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 13 октября, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. В западных регионах ночью на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов.

«Во вторник, 13 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, достаточно прохладно ночью», — сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, днем прохладнее будет на западе страны — температура составит около +9…+14 градусов. В других областях воздух прогреется до +12…+17 градусов, а на востоке и юго-востоке — до +18…+23 градусов.

В Укргидрометцентре также прогнозируют, что прохладная погода сохранится, по меньшей мере, до 17 октября. В западных областях днем ожидают +9…+13 градусов, в других регионах — преимущественно +13…+15 градусов. Самая высокая температура будет на юге и востоке, где столбики термометров могут подняться до +18 градусов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что циклон «Габриэла» вытеснит из Украины бабье лето. Поэтому в западных областях прогнозировали первые заморозки, тогда как на востоке и юго-востоке температура еще могла достигать +23 градусов.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie