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В Европу возвращается "лето": где температура достигнет +33° и и доберётся ли жара до Украины
Пока в Испании и Португалии прогнозируется жара до +33 градусов, в Украине сохранится прохладная погода с дождями, а на западе страны возможны заморозки.
В Южной Европе с 13 по 17 октября ожидают позднюю волну жары: в Испании и Португалии воздух может прогреться до +33 градусов. В Украине сохранится прохладная осенняя погода с дождями, а в западных областях ночью возможны заморозки.
Об этом сообщил польский метеоролог Роберт Зелинский.
Где в Европе будет жара до +33 градусов
Интенсивное потепление прогнозируют на Пиренейском полуострове. С 13 по 17 октября на юге и юго-востоке Португалии, а также в центральной, южной и юго-западной Испании температура в тени может достигать 30-33 градусов.
«На полном солнце, у земли или особенно в застроенных районах будет еще жарче», — отмечает Зелинский.
По расчетам синоптиков, в этих регионах температура может быть на 6–13 градусов выше климатической нормы для середины октября. Причиной станет антициклон, сформирующий так называемый купол тепла. В таких условиях воздух прогревается, облачность и осадки уменьшаются, поэтому жаркая погода может продержаться несколько дней.
Еще 12 октября самые высокие температуры фиксировались в Испании и ее средиземноморских районах: в Мурсии было +30,3 градуса, а в Хативе — +30,1 градуса.
Какая будет погода в Украине до 17 октября
В Украине возвращение летнего тепла не прогнозируется. По прогнозу Укргидрометцентра, во вторник, 13 октября, в большинстве областей ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. В западных регионах ночью на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов.
«Во вторник, 13 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди, достаточно прохладно ночью», — сообщили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, днем прохладнее будет на западе страны — температура составит около +9…+14 градусов. В других областях воздух прогреется до +12…+17 градусов, а на востоке и юго-востоке — до +18…+23 градусов.
В Укргидрометцентре также прогнозируют, что прохладная погода сохранится, по меньшей мере, до 17 октября. В западных областях днем ожидают +9…+13 градусов, в других регионах — преимущественно +13…+15 градусов. Самая высокая температура будет на юге и востоке, где столбики термометров могут подняться до +18 градусов.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что циклон «Габриэла» вытеснит из Украины бабье лето. Поэтому в западных областях прогнозировали первые заморозки, тогда как на востоке и юго-востоке температура еще могла достигать +23 градусов.