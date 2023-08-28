В Евросовете заговорили о приеме новых членов в ЕС, но с датой согласились не все лидеры стран

Мишель призывает ЕС быть готовым к новым членам к 2030 году.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил установить целевую дату для ЕС, чтобы серьезно подойти к приему новых членов, поскольку Украина и другие претенденты настаивают на оживлении дебатов о расширениях, зашедших в тупик.

Об этом говорится в Bloomberg.

"Я считаю, что мы с обеих сторон должны быть готовы к расширению до 2030 года", — заявил Мишель во время стратегического форума в Словении, добавив, что лидеры ЕС обсудят эту тему на своих следующих саммитах.

Мишель сказал, что лидеры займут позицию по открытию официальных переговоров о присоединении с Украиной и Молдовой, а также снова будут обсуждать перспективы Боснии.

Bloomberg также напоминает, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами Западных Балкан в Афинах, главной темой которой было расширение.

Дебаты становятся все более острыми, поскольку ЕС стремится притупить усилия России иметь влияние в регионе, но они также остаются достаточно чувствительными внутри блока из-за сложной истории претендентов и потому, что это приведет к значительным бюджетным компромиссам.

"Давайте будем честными, иногда мы использовали — возможно, злоупотребляли — отсутствием прогресса будущих государств-членов, чтобы избежать собственной домашней задачи, нашей собственной готовности. Теперь мы должны серьезно взглянуть на способность ЕС принимать новых членов", — добавил он.

Мишель сказал, что лидеры обсудят, разрешить ли кандидатам начать участвовать в отборочных заседаниях ЕС после того, как они выполнят определенные требования к членству.

Дритан Абазович, премьер-министр Черногории, подверг критике цели Мишеля, сказав, что "2030 год, в частности, для Черногории, слишком далеко". Он добавил, что интеграция стран Западных Балкан – вопрос безопасности и будущего экономического развития.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько месяцев ЕС "пройдет через двустороннее движение" с "безусловно, институциональными изменениями" как для более глубокой интеграции, так и для расширения, "особенно в Западные Балканы".

"Риск состоял бы в том, чтобы сделать то, что мы делали раньше: то есть думать о процессе расширения, не продумывая реформу. Я могу легко засвидетельствовать, что для Европы с 27 членами достаточно трудно добиться прогресса в важных вопросах — и это не станет легче" с 32 или 35 членами, если не сказать больше".

Он добавил, что одной из возможностей является "многоскоростная" Европа с разными партнерствами между разными группами членов.

Между тем страны ЕС могут в любой момент закрыть все границы с Беларусью. В частности, министры внутренних дел Польши и страны Балтии согласовали условия, при которых закроют границу с РБ.

Напомним, 17 августа президент Украины сообщил, что подписал важный закон о честном отборе судей Конституционного суда, который приблизит Украину к вступлению в ЕС.

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