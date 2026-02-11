ЕС хочет запретить криптовалютные операции с Россией / © pixabay.com

Европейский Союз рассматривает возможность введения полного запрета на криптовалютные операции с Россией.

Об этом говорится во внутреннем документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание Financial Times.

В Брюсселе считают, что действующие ограничения против отдельных криптоплатформ не дают ожидаемого эффекта. Россия, по оценкам Еврокомиссии, использует цифровые активы для обхода санкций и войны против Украины.

В ЕС предлагают запретить какие-либо связи с российскими поставщиками криптоактивов. Ограничения могут также распространяться на платформы обмена и перевода цифровых валют.

«Мы видим необходимость в полном разрыве криптовалютных связей с Россией для эффективности санкций», — говорится в одном из рабочих материалов Еврокомиссии.

Цель таких шагов — перекрыть альтернативные финансовые каналы, позволяющие России осуществлять внешние расчеты. В Еврокомиссии отмечают, что криптовалюты все чаще используются для закупки товаров военного назначения.

В прошлом году ЕС уже ввел 19 пакет санкций, который частично ограничил криптовалютные операции с РФ. Однако в Брюсселе признают, что этих мер недостаточно.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее представила проект 20-го пакета санкций. Он предполагает ужесточение ограничений в финансовом секторе, энергетике и торговле.

На фоне санкционных дискуссий мировой крипторинок показывает спад. Общая рыночная капитализация криптовалют с января уменьшилась почти на 468 млрд долларов. Биткоин накануне опускался до уровня около 75 тысяч долларов, что явилось самым низким показателем за последние месяцы.

Эксперты отмечают, что усиление регуляторного давления может дополнительно отразиться на рынке цифровых активов. В то же время, в ЕС подчеркивают, что приоритетом остается безопасность и эффективность санкций.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз впервые предложил включить в санкционный список порты, расположенные за пределами ЕС, обслуживающие поставки российской нефти.

Мы ранее информировали, что доходы России от экспорта нефти и газа обрушились до невиданных годами минимумов.