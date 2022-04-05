В Евросоюзе изменили законодательство для помощи беженцам из Украины

В Евросоюзе изменили законодательство для помощи беженцам из Украины

Страны-участники ЕС смогут перенаправить из своих фондов 17 млрд евро.

Европейский совет принял законодательные поправки, согласно которым государства-члены ЕС смогут направить 17 млрд евро из своих фондов в помощь временно перемещенным украинцам.

Об этом сообщили в понедельник, 4 апреля, на сайте Европейского совета.

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Денежные средства будут перенаправлены из фондов политики объединения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на обеспечение жилых, медицинских и образовательных потребностей украинцев, находящихся в странах ЕС.

В опубликованном коммюнике отмечается, что скорейшее изменение законодательства о фондах ЕС является "четким заявлением о неизменной солидарности ЕС с вынужденными переселенцами из Украины и принимающими государствами-членами ЕС, в том числе с граничащими с Украиной".

Напомним, в Европейском союзе намерены ввести дополнительные санкции против России после сообщений о зверствах войск РФ против мирного населения после отступления оккупантов от окрестностей Киева.

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