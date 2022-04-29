В Евросоюзе обнародовали заявление по поводу провокаций в Приднестровье

В Евросоюзе обнародовали заявление по поводу провокаций в Приднестровье

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что последние события в Приднестровье наносят ущерб безопасности и стабильности Молдовы.

Высокий представитель ЕС призвал ответственные стороны избегать дестабилизации ситуации.

Об этом говорится в заявлении Борреля 29 апреля.

Боррель подчеркнул, что Европейский Союз "решительно приветствует сдержанную реакцию властей Молдовы", которая обеспечивает спокойствие в стране.

"ЕС солидарен с Молдовой и подтверждает свою непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и с особым статусом для Приднестровского региона", — подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС оказывает комплексную помощь в решении непосредственных проблем, связанных с притоком беженцев. Союз также усилил свою среднесрочную поддержку для Молдовы.

Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью к Румынии и Украине. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь. В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Кроме этого, президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.

Рассматривает ли военно-политическое руководство Украины возможный удар со стороны Приднестровья – Михаил Подоляк

Читайте также: