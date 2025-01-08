В Евросоюзе обойдутся без российского газа благодаря месторождению в Черном море — Reuters

Румыния после начала эксплуатации месторождения станет крупнейшей газодобывающей страной в Евросоюзе.

В Европейском Союзе решили до 2027 года полностью отказаться от российского газа, заменить который поможет добыча из румынского месторождения в Черном море. Австрийская компания OMV, разрабатывающая глубоководное месторождение Neptun Deep, подписала первый договор на экспорт газа в Германию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с соглашением.

Покупателем газа будет немецкая компания Uniper, которая за пять лет приобретет 1,7 млрд кубометров газа.

Запасы газа, добыча которого на румынском шельфе в Черном море должна начаться в 2027 году, оценивают в 100 млрд кубометров (при открытии в 2012 году сообщалось о 42-84 млрд). Это одно из крупнейших месторождений газа в ЕС, а Румыния после начала его эксплуатации станет крупнейшей газодобывающей страной в Евросоюзе.

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По оценкам, в период пиковой добычи производство на Neptun Deep составит около 8 млрд кубометров в течение 10 лет. В результате добыча газа в Румынии вырастет почти вдвое. Газодобывающие компании видят значительный потенциал новых открытий в румынском секторе Черного моря, где запасы оцениваются в 200 млрд кубометров.

Оператором месторождения является компания OMV Petrom, контрольный пакет которой принадлежит OMV, а румынской госкомпании Romgaz – 20,7% (самым месторождением компании владеют пополам).

Сообщение о первом контракте на поставку газа с Neptun Deep появилось через неделю после того, как прекратился транзит российского газа в европейские страны через Украину, которая отказалась продлевать прошедший в 2024 году контракт.

Из пяти довоенных маршрутов экспорта газа в Европу у "Газпрома" остался только один — "Турецкий поток".

Совокупные поставки российского трубопроводного газа в Европу 2024 составили 32,1 млрд кубометров. Украинским маршрутом 2024 года в Европу поступило 15,4 млрд. (это около 5% европейских потребностей). Таким образом, после прекращения украинского транзита "Газпром" потеряет примерно половину экспорта в Европу.

До войны экспорт российского газа в Европу превышал 150 млрд кубометров, а договор с Украиной предусматривал прокачку 40 млрд кубометров в год.

После полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль попытался "заморозить Европу", чтобы наказать за поддержку Украины и санкции против России.

В ответ европейские страны стали переключаться на других поставщиков. К 2027 году ЕС решил полностью прекратить импорт трубопроводного газа из России.

Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщили, что прекращение транзита российского газа по украинской газотранспортной системе, которое произошло утром 1 января, не повлияло ни на энергетическую безопасность стран ЕС, ни на потребительские цены на рынке.

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