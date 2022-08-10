В Евросоюзе обсудят запрет на выдачу виз россиянам: в СМИ назвали сроки

Министры стран Европейского союза обсудят запрет выдачи шенгенских виз россиянам, вероятно, уже в конце этого месяца.
Это может произойти на встрече в Праге, которая запланирована на конец августа.
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
Однако журналист считает, что страны ЕС, вероятно, не смогут прийти к согласию.
"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против России в этом году, все возможно", — добавил Йозвяк.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".
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