В Евросоюзе от COVID-19 полностью привили более половины взрослого населения

В Евросоюзе от COVID-19 полностью привили более половины взрослого населения

Люди получили две дозы препарата.

В Европейсському союзе двумя дозами вакцины от коронавируса прививали более 50% взрослого населения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила руководитель Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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"Более половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это", — написала она в соцсети.

Как сообщалось, позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторах в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech. Производители пришли к выводу, что третью прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%.

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