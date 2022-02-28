В Евросоюзе ожидают, что запрос Украины о неотложном членстве поступит в ближайшее время

В Евросоюзе ожидают, что запрос Украины о неотложном членстве поступит в ближайшее время

По словам европейского дипломата, заявка о безотлагательном присоединении Украины к ЕС на завершающей стадии.

В ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно предоставить членство в Союзе поступит в ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, пишет "Интерфакс Украина". Он захотел остаться анонимным.

"Нам известно об этом. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии. Я ожидаю, что, вероятнее всего, мы ее получим в ближайшее время, потом, и это полностью очевидно, начнется процедура в соответствии с договором – Совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать запрос о срочном мнении со стороны Европейской Комиссии. А потому вполне понятно, какова процедура. Следовательно, мы рассчитываем получить заявку в ближайшее время", — сказал он.

Также он добавил, что вопрос войны в Украине постоянно обсуждается лидерами Европы.

"Президент Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где будет ужин с президентом Макроном, а также с канцлером Германии Шольцем. Госпожа фон дер Ляен тоже там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И, конечно, 10- 11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", — добавил он.