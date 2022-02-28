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В Евросоюзе ожидают, что запрос Украины о неотложном членстве поступит в ближайшее время

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По словам европейского дипломата, заявка о безотлагательном присоединении Украины к ЕС на завершающей стадии.

В ЕС ожидают, что запрос президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно предоставить членство в Союзе поступит в ближайшее время, после чего начнется процедура его рассмотрения.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, пишет "Интерфакс Украина". Он захотел остаться анонимным.

"Нам известно об этом. Вчера я непосредственно семь или девять раз говорил с министром иностранных дел. Я понимаю так, что заявка на ее завершающей стадии. Я ожидаю, что, вероятнее всего, мы ее получим в ближайшее время, потом, и это полностью очевидно, начнется процедура в соответствии с договором – Совет рассмотрит заявку очень быстро, чтобы принять решение, делать запрос о срочном мнении со стороны Европейской Комиссии. А потому вполне понятно, какова процедура. Следовательно, мы рассчитываем получить заявку в ближайшее время", — сказал он.

Также он добавил, что вопрос войны в Украине постоянно обсуждается лидерами Европы.

"Президент Мишель, например, едет сегодня вечером в Париж, где будет ужин с президентом Макроном, а также с канцлером Германии Шольцем. Госпожа фон дер Ляен тоже там будет. Я уверен, что этот вопрос будет предметом обсуждения. И, конечно, 10- 11 марта у нас будет неформальный саммит ЕС. Я могу представить, что тема Украины будет обсуждаться", — добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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