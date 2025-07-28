В Евросоюзе рассказали о деталях торгового соглашения с США

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о достижении торгового соглашения между Европейским Союзом и США, которое предусматривает снижение таможенных тарифов на широкий спектр товаров.

Об этом она заявила на брифинге, раскрыв основные параметры договоренностей.

В частности, стороны согласовали фиксированную тарифную ставку в 15% для большинства экспортной продукции, в частности автомобилей, полупроводников, фармацевтики и другой продукции промышленного сектора.

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«Сегодня мы также договорились о тарифах „ноль на ноль“ по ряду стратегических товаров. На самолеты и комплектующие, некоторые химические вещества, медицинские препараты, оборудование для производства полупроводников, определенную сельскохозяйственную продукцию и критически важное сырье», — сообщила фон дер Ляен.

Это означает, что эти товары полностью освобождаются от пошлин при экспорте и импорте между ЕС и США.

В то же время она уточнила, что вопрос о крепком алкоголе и вине остается открытым — решений по этим категориям пока нет.

Фон дер Ляен подчеркнула, что соглашение обеспечит конкурентоспособность европейских производителей, а американская сторона получит доступ к рынку ЕС с более чем 450 миллионами потребителей.

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«В нестабильном мире Европа является надежным партнером, и мы будем продолжать заключать соглашения, которые помогают защитить наше процветание… Хочу поблагодарить президента Трампа. Он жесткий переговорщик, но он тоже умеет заключать соглашения», — добавила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о заключении тарифного соглашения с ЕС, которое положило конец четырехмесячным сложным переговорам между Вашингтоном и Брюсселем.

Мы ранее информировали, что решение президента США Дональда Трампа о введении 30% тарифов на импорт товаров из Евросоюза вызвало возмущение у европейских политиков и бизнесменов. Многие призывали к немедленному и жесткому ответу со стороны Брюсселя.