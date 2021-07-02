В Евросоюзе создали план сотрудничества с "Восточным партнерством" с инвестициями на 2,3 млрд евро

В Евросоюзе создали план сотрудничества с "Восточным партнерством" с инвестициями на 2,3 млрд евро

Это должно способствовать восстановлению после эпидемии COVID-19 и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

В ЕС подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", что подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Также читайте Вступление Украины в НАТО и ЕС поддерживает большинство граждан: результаты социологического исследования

"Этот комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", — отметил Стано.

Акцентируют, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии COVID-19 и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе. Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3000 км приоритетных дорог и железной дороги, борьбу с коррупцией, сокращение потребления электроэнергии на 20% в 250 тысячах домохозяйств, улучшение качества воды и воздуха, улучшение доступа к интернету, помощь с вакцинацией медработников, помощь общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тыс. студентов и исследователей.

Предложение обсуждать внутри ЕС и странами-партнерами будут перед следующим саммитом "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Напомним, 1 июля, во всем Евросоюзе и Шенгенской зоне начали действовать цифровые COVID-сертификаты. Облегчит ли это путешествия.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку