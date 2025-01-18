В Евросоюзе заявили, что нет никаких оснований отменять санкции против России

Санкции являются рычагом влияния на Россию, поэтому они отказываться не собираются.

Пока нет никаких условий для отмены санкций в отношении России со стороны Евросоюза, поскольку диктатор Путин не изменил свои планы.

Об этом заявила Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Она отметила, что санкции являются рычагом влияния на Россию, и потому "было бы очень странно от него отказаться".

"Ничего не изменилось. Путин не изменил своих целей, и на поле боя ничего не изменилось. Поэтому нет никаких оснований для отмены санкций", – заявила Каллас.

Кроме того, она подчеркнула, что Евросоюз окажется в гораздо более слабой позиции, если санкции будут сняты раньше необходимого срока.

"Я также не думаю, что в интересах Соединенных Штатов сейчас отказаться от санкций", – добавила Каллас.

Напомним, ранее сообщалось, что в команде Трампа готовят санкционный план в отношении РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за санкций США три танкера с российской нефтью простаивают возле Китая.

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