В Евросоюзе заявили, что Россия помогает Ирану убивать американцев

Флаги Ирана и РФ

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия оказывает помощь Ирану, включающую передачу разведывательных данных для ударов по американским целям на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Politico.

По словам дипломатки, речь идет не только об информационной помощи, но и о военной поддержке, непосредственно влияющей на ситуацию в сфере безопасности в регионе.

«Мы видим, что Россия помогает Ирану разведывательной информацией, чтобы наносить удары по американцам, убивать американцев», — заявила Каллас.

Она добавила, что Москва также снабжает Тегераном ударные беспилотники.

«Россия также предоставляет Ирану беспилотники, чтобы тот мог атаковать соседние страны, а также военные базы США», — подчеркнула дипломат во время общения с журналистами на встрече министров иностранных дел стран G7.

В Politico обратили внимание, что после начала военных ударов США и Израиля по Ирану уже погибли 13 американских военных.

Каллас подчеркнула, что такое взаимодействие между Москвой и Тегераном демонстрирует более широкий контекст угроз и объясняет необходимость дальнейшего давления на Кремль.

По ее словам, события на Ближнем Востоке и война в Украине взаимосвязаны.

«Если Америка хочет, чтобы война на Ближнем Востоке прекратилась, чтобы Иран прекратил на них нападать, она также должна оказывать давление на Россию, чтобы та не могла им в этом помогать», — призвала она.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал обращение к диктатору Путину, в котором выразил благодарность за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что боеприпасы и средства ПВО, предназначенные для Украины, могут быть отправлены на Ближний Восток, где идет война против Ирана.