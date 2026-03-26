В Евросоюзе заявили о появлении новой угрозы безопасности: это не Россия

На фоне изменений в политике США и отдельных позиций Евросоюза может возникнуть новая угроза европейской безопасности.

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Дайнюс Жалимас в программе «Европейское пространство» с Юрием Физером на Эспрессо.

«Европейский Союз фактически уже отказался от работы в привычном режиме по отношению к России. Он развивает стратегическую автономию, например взял на себя четкое обязательство прекратить все поставки энергоносителей из России до 2027 года. Так что такой консенсус действительно существует. Более того, Европарламент регулярно возвращается к таким вопросам как замороженные российские активы. Даже если отдельные инициативы не находят поддержки в других институтах, замороженные российские активы должны быть использованы для нужд Украины. Поэтому я не думаю, что кто-то серьезно рассматривает возможность возвращения к привычным отношениям с РФ», — отметил Жалимас.

В то же время существует еще один вызов — политика США, в частности администрация Дональда Трампа. Отдельно он упомянул и ситуацию в Венгрии, где наблюдаются признаки сотрудничества с Россией в поддержку Виктора Орбана.

«Мы должны осознавать, что если подобные администрации и дальше будут оставаться у власти, может возникнуть еще одна угроза нашей безопасности — европейской безопасности — со стороны Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул Жалимас.

