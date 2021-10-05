В Facebook назвали официальную причину масштабного сбоя

В Facebook также извинились перед всеми пострадавшими пользователями и компаниями.

Причиной масштабного сбоя в работе социальной сети Facebook, который произошел в понедельник, 4 октября, и длился около семи часов, стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Наши инженеры выяснили, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь", — говорится в сообщении.

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Представители Facebook отметили, что "это нарушение сетевого трафика спровоцировало каскадное влияние на способы связи центров обработки данных, в результате чего услуги были остановлены".

"Основная причина этого сбоя также повлияла на многие внутренние инструменты и системы, которые мы используем в повседневной работе, что усложнило наши попытки быстро диагностировать и решить проблему", — пояснили представители корпорации.

В то же время в компании уверяют, что в результате сбоя данные пользователей не пострадали. "Наши сервисы снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их в нормальный режим работы", — указали разработчики.

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В Facebook также извинились перед всеми пострадавшими пользователями и компаниями: "Мы понимаем, какое влияние на жизнь людей оказывают подобные перебои в работе, и осознаем свою ответственность за информирование людей о сбоях в работе наших услуг".

Напомним, что социальные сети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp в ночь на вторник, 5 октября, начали восстанавливать работу. В то же время проблемы остаются, их решение займет "некоторое время"

Сбой продолжался около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсеть отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

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Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Марк Цукерберг обеднел на 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

Глобальный сбой в работе Facebook стал одним из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб, указал сервис по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Как сообщалось, вечером 4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые масштабные проблемы возникли на платформе Facebook. Также речь идет о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram. Позже пользователи начали массово жаловаться на работу в Twitter, Telegram, TikTok, Snapchat. Подробнее об этом — в материале ТСН.ua.

Новости мира: в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

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