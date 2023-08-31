В Финляндии атаку БпЛА на псковский аэродром назвали самой успешной за период войны

Это заставит страну-вгресорку действовать, она будет вынуждена переместить самолеты с обычных баз.

Удар беспилотниками по аэродрому в Пскове стал самым успешным для ВСУ за весь период полномасштабного вторжения России.

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Такое мнение высказал бывший руководитель Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери, сообщает Yle.

"Если начальные сообщения о четырех уничтоженных самолетах соответствуют действительности, это будет самый успешный удар Украины на сегодняшний день. Такое количество (потерянных Ил-76 — ред.) будет немедленно влиять на российскую деятельность", — сказал Товери.

Согласно его словам, это заставит страну-вгресорку действовать, ведь она будет вынуждена переместить самолеты с обычных баз, или же ей придется вложить значительные средства в защиту аэродромов. Это в свою очередь означало бы, что придется отвести зенитную технику от фронта. Так что любой из этих вариантов ослабит российские возможности.

При этом близость эстонской границы повышает вероятность того, что беспилотники могли быть запущены из Эстонии, однако, по мнению Товери, это маловероятно.

"Я не верю, что эстонское правительство рискнет разрешить такую деятельность на своей территории. Это можно считать почти актом войны", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал атаки неизвестных беспилотников по территории России.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове раздались громкие взрывы. После этого там разгорелся пожар. Россияне заявили об "атаке дронов" и уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.

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