В Финляндии автобус с украинцами съехал в кювет - СМИ
Пассажирский автобус оказался в кювете из-за превышения скорости.
В финской провинции Северная Похьянмаа украинский пассажирский автобус съехал в кювет.
Об этом сообщила полиция Северной Похьянмаа и служба новостей Yle.
Отмечается, что авария произошла утром 11 января на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантие. По информации правоохранителей, украинский автобус въехал на развязку на слишком высокой скорости.
Несмотря на экстренное торможение, транспортное средство съехало в кювет. В автобусе находились пассажиры, однако никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств инцидента и уточняет детали.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Словакии на автомагистрали D1 в направлении Братиславы автобус с украинской регистрацией с пассажирами попал в ДТП.