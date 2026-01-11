В Финляндии автобус с украинцами съехал в кювет - СМИ

Автобус / © yle.fi

В финской провинции Северная Похьянмаа украинский пассажирский автобус съехал в кювет.

Об этом сообщила полиция Северной Похьянмаа и служба новостей Yle.

Отмечается, что авария произошла утром 11 января на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантие. По информации правоохранителей, украинский автобус въехал на развязку на слишком высокой скорости.

Несмотря на экстренное торможение, транспортное средство съехало в кювет. В автобусе находились пассажиры, однако никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств инцидента и уточняет детали.

