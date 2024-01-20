В Финляндии из-за забастовки могут остановиться производство боеприпасов для ВСУ

Забастовка больше всего повлияет на производство пороха.

В Финляндии из-за забастовок рабочих на несколько дней могут остановиться предприятия оборонной промышленности, производящие боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает Yle.

Акции намечены на 1 и 2 февраля на четырех заводах Nammo по производству боеприпасов и пороха в Лапуа, Састамале и Вихтавуоре. Гендиректор компании Раймо Хеласмяки считает, что протесты могут повлиять на поставки вооружения в Украину.

"В этой мировой ситуации и во время войны в Украине останавливать производство — это плохо. На всех четырех заводах портфели заказов на этот год заполнены. Это также повлияет на поставку боеприпасов в Украину", — сказал он.

Забастовка больше всего повлияет на производство пороха. Именно пороха сейчас в мире ощущается большой дефицит.

Вместе с тем, руководитель Nammo отмечает, что заводы не поставляют боеприпасы Украине напрямую. Впрочем, их покупают Силы обороны, а потом уже вооружение экспортируется. На фабриках Nammo работает 450 сотрудников, к стачкам намерены присоединиться около 350 рабочих.

Между тем, в Министерстве обороны Финляндии уверены, что приостановка работы заводов не повлияет на количество и качество поставок боеприпасов для ВСУ.

Как сообщалось, в Финляндии обнаружили скрытый экспорт 3,5 тыс. беспилотников в Россию. Грузы обозначались как предназначенные для других стран, но на самом деле доставлялись в государство-агрессорку.

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