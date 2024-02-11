В Финляндии избрали нового президента: кто такой Александр Стубб

Разница между победителем выборов и его конкурентом составила менее 99 тысяч голосов.

В воскресенье, 11 февраля, бывший премьер-министр Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии. Во втором туре голосования он обошел по количеству полученных голосов бывшего министра иностранных дел Пекку Хаависто.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Во втором туре выборов Стубб получил 51,6 процента голосов избирателей, а Хаависто — 48,4 процента. Разница между победителем выборов и его конкурентом составила менее 99 тысяч голосов.

Хаависто уже поздравил с победой своего соперника, признав его 13-м президентом.

Александр Стубб вступит в должность 1 марта.

Имея ограниченные полномочия по сравнению с полномочиями премьер-министра, избираемый на шестилетний срок глава государства руководит внешней политикой страны в тесном сотрудничестве с правительством.

Он также является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Эта важная роль приобрела еще большее значение в свете геополитических событий в Европе, в частности, вступления Финляндии, имеющей 1340 километров общей границы с Россией, в НАТО.

Что обещал Александр Стубб

55-летний Александр Стубб в своей избирательной программе обещал соотечественникам, что будет работать для безопасной, открытой Финляндии с международными связями, ставить ее интересы на первое место, а также будет объединяющим фактором для страны.

Новоизбранный президент заявлял, что поддерживает Украину, отрицая возможность уступить территории в обмен на мир с Россией, и обещал поддерживать движение нашей страны в ЕС.

Напомним, 28 января во время голосования на выборах президента Финляндии ни один из кандидатов не получил подавляющего большинства голосов. При этом Стубб занял первое место в первом туре голосования.

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