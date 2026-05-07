В Финляндии компания наживалась на работниках из Украины: как наказали руководителя

Финский суд вынес суровый приговор подрядчику судостроительной верфи

Районный суд Юго-Западной Финляндии на этой неделе приговорил к условному заключению руководителя подрядной компании, работавшей на верфи Meyer Turku, за эксплуатацию и сознательный обман 18 украинских рабочих путем навязывания им фиктивного предпринимательства.

О деталях судебного решения и масштабной схеме уклонения от выплаты зарплат сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

Фиктивное предпринимательство вместо трудового договора

По данным следствия, руководство компании ввело в заблуждение 18 граждан Украины, убедив их работать как так называемые легкие предприниматели (местный аналог упрощенной системы трудоустройства без полноценного контракта). Суд установил, что иностранцы вообще не понимали юридической сущности этого статуса, в то время как работодатель цинично уверял их, что это единственный и вполне стандартный способ легально работать в Финляндии.

Некоторые украинцы не раз просили заключить с ними нормальный трудовой договор, однако руководство игнорировало эти обращения. В результате такой мошеннической схемы людям систематически не выплачивали надбавки, отпускные и компенсации за сверхурочную работу, а общая сумма задолженности только по базовым зарплатам достигла 60 500 евро.

Приговор суда и наказание для мошенника

Общая финансовая выгода, которую компания пыталась незаконно получить за счет эксплуатации украинцев, составила около 138 800 евро, что судьи расценили как значительный ущерб, а само преступление сочли особо тяжким. Злоумышленника признали виновным в грубом вымогательстве, мошенничестве со страхованием от несчастных случаев и махинациях с пенсионными взносами.

Глава правления компании получил один год и пять месяцев условного лишения свободы, а также строгий запрет на ведение какой-либо предпринимательской деятельности сроком на три года. На судебном заседании представители компании пытались оправдать свои действия обычным незнанием местных законов, однако этот аргумент был отклонен.

«Суд признал утверждение работодателя о неосведомленности абсолютно неубедительным и пришел к выводу, что схема "легкого предпринимательства" была умышленным способом уклонения от законных обязательств перед уязвимыми работниками», — говорится в пресс-релизе контролирующего ведомства по итогам заседания.

