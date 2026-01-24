В Финляндии массово гибнут олени: при чем здесь война России против Украины

Северные олени. Фото: Alexandre Buisse/ CC BY-SA 3.0

В Финляндии в прошлом году зафиксировали беспрецедентное количество погибших северных оленей — более 2100 животных стали жертвами нападений волков. Местные пастухи связывают это с войной России против Украины.

Об этом сообщило издание The Guardian.

54-летний пастух Уха Куяла, чья ферма расположена недалеко от Куусамо, рассказывает, что с 2022 года все чаще находит в лесах только скелеты оленей — обглоданные до костей. Он каждую весну выпускает стадо в дикую местность вдоль 1300-километровой финско-российской границы, как это делали его предки, но теперь все больше животных не возвращаются.

Куяла убежден: часть волков приходит именно с российской стороны, где, по словам пастухов, из-за войны могла уменьшиться охота. В частности, по мнению пастухов, количество волков резко возросло после того, как российских охотников отправили воевать против Украины.

Финская Ассоциация оленеводов сообщает, что в прошлом году было обнаружено 2124 погибших животных, но реальное количество может быть значительно больше — часть останков остается незамеченной в труднодоступных лесах.

В то же время ученые осторожны в выводах. На границе фактические контакты с российской стороной почти прекращены, поэтому проверить данные о возможных изменениях в популяции хищников невозможно. Специалист по крупным хищникам Института природных ресурсов Финляндии Илпо Койола объясняет, что популяция волка способна быстро расти, а исторические примеры — в частности во времена Второй мировой войны и распада СССР — подтверждают возможность резких всплесков численности. Однако окончательных подтверждений относительно происхождения волков нет.

«Мы не можем утверждать наверняка, что большинство этих волков происходят из России. Это вероятно, но мы не можем сказать этого наверняка», — отмечает генетик Миа Валтонен, которая исследует образцы волков, отстрелянных в рамках контроля популяции.

Из-за резкого увеличения нападений Финляндия в 2026 году отменила многолетний запрет на охоту на волков, введя систему квот. По оценкам, в стране весной прошлого года насчитывалось около 430 волков, тогда как в России — примерно 60 тысяч.

Несмотря на объяснения ученых, пастухи требуют более решительных мер защиты.

«Мы не ненавидим волков, но нам нужен баланс. Северные олени проводят большую часть времени на природе. Вокруг моей фермы есть большой 50-километровый участок, где они могут блуждать. Невозможно защищать их постоянно. Нам нужны они здоровыми и сильными. Это наша жизнь, это наша работа, это то, как мы живем. Так было сотни лет», — добавил Куяла.

