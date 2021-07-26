В Финляндии на блогеров будут учить в университете: выпускники получат научную степень

В Финляндии на блогеров будут учить в университете: выпускники получат научную степень

Преподавание будет проводиться на английском языке и будет стоить около 35 тыс. Евро.

В университете прикладных наук в городе Тампере, что в Финляндии, от января 2022 откроют учебную программу для блогеров.

Об этом сообщает yle.fi.

Учебная программа для блогеров называется Influencers Academy, ее будут преподавать на английском языке. Учебный курс продлится 3,5 лет. Он рассчитан на инфлюенсеров и контент-мейкеров. Там будут учиться от 20 до 25 опытных блогеров. На обучение будут принимать также и начинающих. Год обучения обойдется 9800 евро или 34 300 евро за весь период.

Блогеров будут учить основам предпринимательства, чтобы они смогли зарабатывать на своем аккаунте. Также они должны будут разработать бизнес-план и изучить управление персоналом, маркетинг и другие направления. После завершения обучения блогеры получат научную степень tradenomi, это — аналог бакалавра.

Напомним, в Киеве блогер, которого зовут Роман, публично сжег украинский паспорт и похвастался этим в Сети. Впоследствии молодой человек опубликовал еще одно видео, на котором извинился за свой поступок. Он не сумел объяснить цель сожжение паспорта и заявил, что документ был ненастоящим.

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