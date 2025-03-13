В Финляндии объяснили, почему не могут направить миротворцев в Украину

Финляндия не может пойти на такой шаг из-за соседства России.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна будет поддерживать процесс мирного урегулирования войны в Украине, но не намерена направлять свои войска в состав миротворческой миссии.

Об этом информирует Suomenmaa.

Он заявил, что Европа должна принимать непосредственное участие в вопросах европейского пути и восстановления Украины, а также в миротворческих мероприятиях. Поэтому Финляндия предлагает ряд шагов по содействию мирному процессу.

"Наш президент был очень активен в этой сфере. Мы готовы участвовать любым способом, который нам подходит, но мы не будем посылать солдат в Украину", — отметил премьер Финляндии.

Он отметил, что его крана не может пойти на такой шаг из-за того, что является соседкой России.

"Было бы рискованно, если бы финские солдаты рисковали вступить в конфликт с солдатами из соседней страны. Поэтому здесь линия нашего правительства четкая", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Финляндии раскритиковали стратегию Трампа в отношении Украины.

Мы ранее информировали, что в России предлагается раздавать землю на границе с НАТО участникам войны в Украине.

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