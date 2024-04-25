В Финляндии открыли первый в мире завод, производящий белок из "воздуха"

Такой вид белка обладает широким потенциалом для замены молочных продуктов с высоким содержанием белка.

В Финляндии был открыт первый в мире коммерческий завод по производству питательного и универсального белка. Его в компании Solar Foods называют "солнечный белок".

Об этомпишет издание New Atlas.

Как отмечается, первый коммерческий завод по производству питательного и универсального белка был открыт в Финляндии. Его запустили компания Solar Foods, а продукт назвала "солнечный белок".

Что интересно, это питательное вещество производят микробы, питающиеся углекислым газом, водородом и кислородом. После ферментации и сушки получается желтоватый порошок, который имеет легкий аромат и нотки умами, намекают на ореховый и сливочный вкус.

Такой вид белка обладает широким потенциалом для замены молочных продуктов с высоким содержанием белка.

Впервые способ выращивания пищи из воздуха применило еще в 1970-х космическое агентство NASA, но тогда не хватило мощности для развития и идею отложили.

Напомним, что в Перу школьная учительница выжила благодаря конфетам от своих учеников после того, как упала в ущелье и сломала обе ноги.

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