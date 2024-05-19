В Финляндии планируют возвращать домой российских мигрантов: что придумало правительство страны

В Финляндии планируют возвращать домой российских мигрантов. На следующей неделе правительство страны введет закон, позволяющий пограничникам блокировать искателей убежища, пытающихся въехать из России.

Об этом со ссылкой на заявление премьера пишет Reuters.

Как отмечается, в прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией, чтобы остановить растущее количество прибывших из таких стран, как Сирия и Сомали. Правительство страны обвинило Москву в том, что она использует миграцию как оружие против нее и Европейского Союза. Но Кремль отрицает это утверждение.

Поэтому Финляндия планирует ввести закон, который позволит пограничникам возвращать российских мигрантов обратно в РФ. Утверждается, что применение закона будет временным.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что предложение поступит в парламент на следующей неделе, где будет передано на рассмотрение конституционного комитета.

"Поскольку это явление находится в руках России – кто, откуда и когда приезжает к финской границе – мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны усилить наше законодательство", – сказал Орпо.

В этом году, когда Финляндия закрыла наземные пункты пересечения границы, менее 40 мигрантов пересекли границу из России через пустыню, тогда как в прошлом году через эти пункты прибыло около 1300 мигрантов, свидетельствуют данные Пограничной службы. Один железнодорожный пункт пропуска остается открытым, но только для грузов.

Финские лидеры говорят, что законодательство все еще нужно, поскольку мигранты могут снова начать прибывать, поскольку теплая погода облегчает поездки.

"В России все еще находятся тысячи людей... ожидающих возможности добраться до финской границы", — подчеркнул Орпо.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас единственный путь к миру в Украине – через поле боя.

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