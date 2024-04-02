В Финляндии произошла стрельба в начальной школе – ранены дети: подробности

В городе Вантаа (пригородный район Хельсинки) утром 2 апреля произошла стрельба в начальной школе – трое детей получили ранения, их доставили в больницу.

Об этом пишет Reuters.

Финская полиция уже задержала нападающего, который оказался несовершеннолетним.

В начальной школе, по данным местного муниципалитета, обучается около 800 учащихся с первого по девятый класс.

"Непосредственная опасность миновала", — сказала директор школы Сари Лаасила, отказавшись комментировать инцидент.

Напомним, в Турции местные выборы превратились в побоище со стрельбой, есть жертвы (видео).

Читайте также ведущие новости дня: