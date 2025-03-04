В Финляндии раскритиковали стратегию Трампа по отношению к Украине: что сказали

Президент США Дональд Трамп в последнее время делает резкие выпады против президента Украины Владимира.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила обеспокоенность решением США приостановить наступательные кибероперации против России во время переговоров о прекращении войны.

Об этом сообщает Sky News.

По ее словам, этот шаг является частью "большой стратегии" Белого дома, которая предусматривает успокоение России и давление на Украину.

Впрочем, она считает, что такой подход не принесет результатов и Дональд Трамп со временем поймет свою ошибку.

"По моему личному мнению, все должно быть наоборот, и я верю, что Трамп и его команда со временем поймут, что это, вероятно, не работает", — подчеркнула Валтонен.

Она подчеркнула, что прекращение киберопераций против РФ может поставить под угрозу безопасность Украины и всего Запада.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что дипломатический диалог между Киевом и Вашингтоном должен возобновиться, а напряженность – снизиться.

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