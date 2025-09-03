- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
В Финляндии расследуют странное дело: в интернете продавали боевой жилет солдата РФ
Финляндия расследует мелкое преступление: кто-то продавал в интернете жилет российского солдата.
Финская полиция начала расследование из-за объявления в интернете о продаже боевого жилета российского солдата. Об этом сообщил детектив-инспектор полиции Хельсинки Вилле Нисканен.
Об этом пишет YLE.
Объявление опубликовано в начале лета этого года. Согласно объявлению, жилет принадлежал российскому военному, которого захватили в плен на войне в Украине. Полиция квалифицировала это как мелкое военное преступление и начала предварительное расследование.
По словам Нисканена, дело уникально для Финляндии, поскольку подобные преступления не расследовались с 2006 года. Виновному может грозить штраф или до двух лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность продавца, разместившего объявление на малоизвестном вебсайте.
