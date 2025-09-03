В Финляндии расследуют странное дело: в интернете продавали боевой жилет солдата РФ

Хельсинкская полиция / © Yle

Финская полиция начала расследование из-за объявления в интернете о продаже боевого жилета российского солдата. Об этом сообщил детектив-инспектор полиции Хельсинки Вилле Нисканен.

Об этом пишет YLE.

Объявление опубликовано в начале лета этого года. Согласно объявлению, жилет принадлежал российскому военному, которого захватили в плен на войне в Украине. Полиция квалифицировала это как мелкое военное преступление и начала предварительное расследование.

По словам Нисканена, дело уникально для Финляндии, поскольку подобные преступления не расследовались с 2006 года. Виновному может грозить штраф или до двух лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность продавца, разместившего объявление на малоизвестном вебсайте.

