В Финляндии русскоязычные провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией

Активисты заявили, что выступают не только против Путина, но и против российской идеологии в целом.

В столице Финляндии Хельсинки русскоязычные провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией.

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Об этом информирует Yle.

Сообщается, что акцию организовала группа ”Нет рашизма в Финляндии”. Они заявили, что таким образом хотят показать, что в Финляндии есть русскоязычные люди, поддерживающие действия правительства.

"Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, однако я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего в действиях России", – Илья Конатуш.

Он отметил, что Финляндия очень мягко и цивилизованно принимает меры по закрытию границы.

"Мы хотим показать, что ее действия, возможно даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны РФ возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должны быть к этому готовы", — добавил активист.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия отказывается открывать границы с РФ, власти страны назвали причину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ пригрозили Финляндии, потому что "неожиданно оказались между Россией и НАТО".

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