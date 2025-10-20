ТСН в социальных сетях

Мир
216
1 мин

В Финляндии самолеты остановили полеты из-за чехлов для сидений: в чем причина

Из-за ошибки в стирке Finnair вынуждена была приземлить восемь самолетов.

Наталия Магдык
Самолет

Самолет / © Pixabay

Финская авиакомпания Finnair отменила еще семь рейсов, продолжая серию прерываний полетов, которая длится уже неделю.

Об этом пишет издание Yle.

Причина — восемь самолетов Airbus A321 оказались временно выведенными из эксплуатации после того, как их сиденья были выстираны с нарушением технологии, что могло повлиять на огнестойкость материалов и создать риск воспламенения.

Представитель Finnair Суви Аалтонен сообщила, что в субботу компания получила первую партию из более 200 новых чехлов, которые установят на один из самолетов. Этот борт, по ее словам, вернется к полетам в воскресенье утром.

Несмотря на это, некоторые рейсы 20 октября будут выполняться меньшими самолетами, поэтому часть пассажиров придется пересадить на другие рейсы — сначала предлагая это добровольцам.

Аалтонен уточнила, что все восемь самолетов A321 планируют вернуть в эксплуатацию в течение следующей недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажира не пустили на рейс из-за смарт-кольца. Аккумулятор умного гаджета Samsung разбух прямо на пальце мужчины перед посадкой в самолет.

