В Финляндии самолеты остановили полеты из-за чехлов для сидений: в чем причина

Финская авиакомпания Finnair отменила еще семь рейсов, продолжая серию прерываний полетов, которая длится уже неделю.

Об этом пишет издание Yle.

Причина — восемь самолетов Airbus A321 оказались временно выведенными из эксплуатации после того, как их сиденья были выстираны с нарушением технологии, что могло повлиять на огнестойкость материалов и создать риск воспламенения.

Представитель Finnair Суви Аалтонен сообщила, что в субботу компания получила первую партию из более 200 новых чехлов, которые установят на один из самолетов. Этот борт, по ее словам, вернется к полетам в воскресенье утром.

Несмотря на это, некоторые рейсы 20 октября будут выполняться меньшими самолетами, поэтому часть пассажиров придется пересадить на другие рейсы — сначала предлагая это добровольцам.

Аалтонен уточнила, что все восемь самолетов A321 планируют вернуть в эксплуатацию в течение следующей недели.

