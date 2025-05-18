В Финляндии столкнулись и разбились два вертолета: не выжил никто

На месте трагедии / © Associated Press

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В Финляндии, близ аэродрома Эура, столкнулись два гражданских вертолета. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Об этом сообщает Еrr.ee.

Два гражданских вертолета, летевших вместе с Таллинна к аэродрому Пиикаярви в городе Кокемяки, потерпели крушение вблизи аэродрома Эура в регионе Сатакунта.

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В МИД Эстонии отметили, что все находившиеся на борту погибли.

Близкий друг находившихся в вертолетах сообщил медиа, что в каждом судне находились три человека: на одном борту — члены правления строительной компании Mapri Ehitus Прийт Яагант и его жена, на другом — предприниматель Олег Синаялг, работающий в сфере энергетики.

Согласно предварительным данным, один из вертолетов загорелся во время падения, а место аварии было обнаружено благодаря дыму. Оба вертолета полностью разрушены — обломки обнаружили в лесной местности — примерно в 100 метрах друг от друга.

Расследование обстоятельств крушения совместно осуществляют Центральная уголовная полиция и полиция юго-западной Финляндии. Также к операции были привлечены силы обороны для ограничения доступа к месту происшествия.

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Напомним, в подмосковном Мячковом разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Погибли два человека, которые находились на борту. После аварии борт выгорел полностью.