В Финляндии судят россиянина за военные преступления в Украине

В четверг, 5 декабря, в Финляндии начался судебный процесс над россиянином Яном Петровским по обвинению в совершении военных преступлений во время командования ультраправым военизированным формированием на востоке Украины десять лет назад.

Об этом сообщает Reuters.

В первый день слушаний в окружном суде Хельсинки финский прокурор требовал пожизненного заключения для Петровского, известного также как Воислав Торден.

Судебные документы, с которыми ознакомилось Reuters, показывают, что родившемуся в 1987 году Петровскому предъявлено пять обвинений в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014-2015 годах.

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Обвинения против Петровского касаются его деятельности в вооруженном формировании "Русич", связанном с группой наемников ЧВК "Вагнер", которая воевала на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов в Луганской области на востоке Украины в 2014 году, говорится в заявлении прокуратуры.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе обвиняет Петровского в том, что он был сокомандующим группы бойцов "Русича", которые 5 сентября 2014 устроили засаду на группу украинских военных после того, как обманом подняли украинский флаг на блокпосте, убив при этом 22 и тяжело ранив четырех бойцов.

При этом раненые украинские солдаты были казнены, один из них перед казнью был изуродован, что является военными преступлениями согласно Римскому статуту и Женевским конвенциям.

Петровский был задержан в Финляндии по запросу Украины в 2023 году, когда он пытался выехать во Францию под фальшивым именем. Позже Верховный суд Финляндии заблокировал его экстрадицию в Украину.

Суд над Яном Петровским является редкой попыткой прокуроров за пределами Украины добиться справедливости для жертв вероятных военных преступлений в конфликте, который начался задолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, по материалам военной контрразведки и следователей СБУ суд назначил по 15 лет тюрьмы 11 предателям, которые воевали против Сил обороны Украины на восточном фронте.

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