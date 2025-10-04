В Финляндии украинка села за решетку на девять лет: что известно

Полиция Финляндии.

Реклама

Окружной суд города Каяани в Финляндии приговорил украинку к девяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в убийстве мужчины украинского происхождения.

Об этом 3 октября сообщило издание Yle .

Отмечается, что убийство произошло в прошлом году 7 октября. По данным следствия, женщина смертельно ранила своего сожителя ножом в грудь. Фигурантка настаивала, что не намеревалась нанести вред. По ее словам, удар произошел случайно во время спора.

Реклама

Впрочем, суд пришел к выводу, что действия подсудимой были умышленными, а не случайными. В частности, об этом свидетельствовал характер ранения. Кроме того, после инцидента она не сразу вызвала помощь, а в доме, где произошло убийство, пытались смыть следы крови.

Кроме тюремного заключения женщине было приказано выплатить почти 10 000 евро компенсации родственникам жертвы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как сообщалось, в аэропорту польского Кракова задержан украинец. Гражданин Украины перевозил в багаже более 15 килограммов человеческих волос на сумму 74,5 тысяч долларов. Выяснилось, что товар происходит из Турции. Украинец ничего не декларировал.