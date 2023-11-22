В Финляндии выставили на площади уничтоженный в Украине российский танк: в Кремле возмущены

В Хельсинки, Финляндия, на площади в центре выставили уничтоженный в Украине российский танк. В ответ РФ направила стране дипломатическую ноту с протестом.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на МИД.

Речь идет о российском танке Т-72, уничтоженном под Киевом в марте 2022 года.

"В ноте Россия выразила свое возмущение по поводу танка", – говорится в сообщении.

Танк можно будет увидеть на площади до 7 декабря.

Российский уничтоженный танк в Хельсинки

Напомним, Финляндия закрыла все четыре пункта на южном пересечении границы с Россией из-за потока нелегальных беженцев из Сомали. Пункты пропуска открыты только на севере, где за день 35 беженцев перешли границу. В результате существует вероятность, что вскоре закроются абсолютно все пункты.

Читайте также: